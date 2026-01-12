Pallamano, Bob Hanning: “Bene l’attacco, ma presi gol troppo facili. Stiamo valutando gli infortunati”

Dopo la sconfitta 38-34 contro le Far Oer nel terzo e ultimo test amichevole verso gli Europei 2026 di pallamano, il secondo contro i nordici dopo il primo vinto qualche giorno fa 34-36 a Torshavn, il DT della nazionale italiana Bob Hanning ha analizzato tutti gli aspetti della gara e in generale dell’avvicinamento al torneo, che per gli azzurri scatterà il prossimo 16 gennaio nella gara contro l’Islanad.

Hanning al sito federale ha detto in modo chiaro: “Non è stata la nostra migliore prestazione. Abbiamo subito troppi gol facili sia in 3:3 che sul 7vs6 e questo non ci ha permesso di arrivare all’intervallo con un risultato favorevole. Nonostante questo, devo dire che in attacco abbiamo disputato una gara davvero positiva”.

Poi ha aggiunto: “Nel secondo tempo ci sono state alcune situazioni arbitrali a mio avviso non corrette, ma non ci siamo comunque arresi. Abbiamo però commessi degli errori evitabili, dal tiro di Dapiran su palla recuperata ad altri palloni persi. Anche nelle situazioni di superiorità, in 6vs5, abbiamo sbagliato al tiro e in generale abbiamo commesso troppi errori gratuiti, troppi per pensare di vincere la partita”.

Infine sul roster a disposizione per gli Europei 2026 di pallamano, da definire facendo anche la tara sugli infortunati, gli acciaccati e chi potrà essere effettivamente a disposizione: “Anche oggi abbiamo giocato senza Bortoli che non è ancora al meglio e senza Prantner e Sirot, entrambi influenzati. Dobbiamo valutare nei prossimi giorni la situazione degli infortunati perché anche Sontacchi ha un problema al piede e le condizioni di Parisini verranno prese in esame nei prossimi giorni”