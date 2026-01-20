Pagelle gigante Kronplatz 2026: Brignone è subito competitiva. Scheib vince ancora

PAGELLE GIGANTE FEMMINILE KRONPLATZ 2026

Federica Brignone 9: verrebbe quasi da metterle dieci visto che era difficilmente ipotizzabile un tale ritorno in gara dopo nove mesi da quel terribile infortunio. Sfiora già l’ingresso tra le prime cinque della classifica e soprattutto lancia un segnale a tutta la Coppa del Mondo. La “Tigre” è tornata e tra un paio di settimane a Cortina la medaglia olimpica diventa molto più di un sogno.

Julia Scheib 9: merita la coppa di gigante e lo dimostra anche in quel di Kronplatz, vincendo su una delle piste più dure di tutta la Coppa del Mondo. Quarto successo stagionale e una seconda manche strepitosa per l’austriaca che risale di due posti e si porta sul gradino più alto del podio. In questo momento è nettamente la più forte in gigante e soprattutto ha raggiunto una consapevolezza dei suoi mezzi davvero impressionante.

Camille Rast 7,5: conquista un ottimo secondo posto e rosicchia qualche punto in classifica generale a Mikaela Shiffrin, anche se per lottare con l’americana serve un miracolo. Sfrutta bene una prima manche complicatissima per il tracciato del suo allenatore, mentre nella seconda deve arrendersi alla rimonta di una scatenata Scheib.

Sara Hector 7: non riesce a confermarsi dopo aver chiuso in vetta a metà gara. La svedese non trova il ritmo nella seconda manche e commette anche qualche sbavatura. Salva comunque il podio ed è il terzo stagionale, segnale che comunque la svedese c’è sempre.

Mikaela Shiffrin 6,5: il podio in gigante proprio non arriva in questa stagione e magari arriverà proprio nel grande appuntamento. Quarta dopo la prima manche e quarta anche dopo la seconda. La sensazione comunque è sempre quella che non riesce ad essere quella che si vede ogni volta in slalom.

Lara Della Mea 6,5: quinta Top-10 consecutiva in gigante. La nativa di Tarvisio ormai è entrata in una determinata dimensione ed ora lo step successivo è quello di provare a scalare ulteriormente quel gradino che la separa con le migliori della specialità.

Alice Robinson 5: la neozelandese dice addio ai sogni di poter vincere la coppa di gigante. Sembrava lanciatissima ed invece si è bloccata con una serie di pessime gare, compreso il tredicesimo posto odierno.

Sofia Goggia 5: c’è qualcosa che non va. Il momento non è sicuramente sereno e le prestazioni ne risentono. Dopo alcuni fine settimana deludenti nella velocità, cercava un po’ di serenità in gigante ed invece è uscita nella prima manche.