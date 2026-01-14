One Point Slam 2026 oggi: orario, dove vederlo in tv e streaming

Ci sarà anche Jannik Sinner tra i protagonisti dello One Point Slam, torneo d’ esibizione che andrà in scena nell’ambito della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, in cui professionisti ed amatori si sfideranno in match giocati su un solo punto.

Il torneo d’esibizione è fissato per oggi, mercoledì 14 gennaio, non prima delle ore 9.30 italiane, alla Rod Laver Arena di Melbourne: in precedenza si giocherà il match d’esibizione tra le statunitensi McCartney Kessler ed Amanda Anisimova.

Le qualificazioni si sono esaurite nel corso della notte italiana, e non è stato ancora rilasciato il tabellone finale dello One Point Slam, ma sono annunciati, oltre a Sinner, campioni del calibro di Carlos Alcaraz, Coco Gauff ed Iga Swiatek, che sfideranno gli amatori che si sono qualificati.

La diretta tv dello One Point Slam, torneo d’ esibizione della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà trasmessa su discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, YouTube Australian Open, YouTube Eurosport Italia, infine la Diretta Live testuale del torneo sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN OGGI

Mercoledì 14 gennaio – Rod Laver Arena di Melbourne

Ore 7.00 italiane: McCartney Kessler (Stati Uniti) – Amanda Anisimova (Stati Uniti)

Non prima delle ore 9.30 italiane: One Point Slam (con Jannik Sinner)

PROGRAMMA OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN, YouTube Australian Open, YouTube Eurosport Italia.

Diretta Live testuale: OA Sport.