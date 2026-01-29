Novara-PGE Budowlani Lodz oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming

Oggi giovedì 29 gennaio (ore 18.00) si gioca Novara-PGE Budowlani Lodz, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Dopo aver disputato la Final Four della Coppa Italia a Torino, le Zanzare torneranno in campo nella massima competizione europea dopo aver perso al tie-break nella tana del Fenerbahce Istanbul, la corazzata turca allenata da Marcello Abbondanza e con Alessia Orro in cabina di regia, e cercare di rialzare la testa nella quinta giornata:

La compagine piemontese non può ormai più concretamente ambire al primo posto nel girone, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale, e dunque deve inseguire la seconda piazza in modo da accedere ai playoff che metteranno in palio gli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta. Lo scontro odierno contro le polacche sarà fondamentale per meritarsi la posizione alle spalle delle anatoliche e continuare a sognare un posto al sole nella corsa verso l’ambito trofeo.

Tra le fila della formazione allenata da Lorenzo Bernardi spiccano la bomber Tatiana Tolok, i martelli Lina Alsmeier e Britt Herbots (con Mayu Ishikawa a disposizione), la centrale Sara Bonifacio, la regista Carlotta Cambi, il libero Giulia De Nardi. Dall’altra parte della rete ci sarà la terza forza del girone, che sogna la vittoria per insidiare la seconda piazza di Novara: attenzione a Paulina Damaske, Maja Storck, Rodica Buterez e Joanna Lelonkiewicz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-PGE Budowlani Lodz, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-PGE LODZ VOLLEY OGGI

Giovedì 29 gennaio

Ore 18.00 Igor Gorgonzola Novara vs PGE Budowlani Lodz – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA NOVARA-LODZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.