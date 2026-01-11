Seguici su
NBA, i risultati della notte. Gli Spurs superano Boston, vittorie importanti di Clippers e Cleveland

Victor Wembanyama

Sono sei le partite della notte NBA. Grande colpo esterno dei San Antonio Spurs, che ottengono una vittoria decisamente di valore sul campo dei Boston Celtics. Finisce 100-95 per gli Spurs, che trovano nell’ultimo minuto le giocate decisive prima con Julian Champagnie e poi soprattutto con Victor Wembanyama, che segna il canestro più importante, chiudendo il suo match con 21 punti in 26 minuti, uscendo dalla panchina. A Boston non bastano i 29 punti di Derrick White e i 27 con 8 rimbalzi e 7 assist di Jaylen Brown.

I Los Angeles Clippers rimontano diciannove punti di svantaggio e vanno a vincere sul campo dei Detroit Pistons, squadra che occupa il primo posto della Eastern Conference. Terzo successo consecutivo per i Clippers, maturato con un ultimo quarto da 30-16 e trascinati dai 26 punti di Kawhi Leonard e dai 25 di John Collins, mentre a Detroit, che paga comunque assenze importanti (su tutte Cade Cunningham), non bastano i 20 punti di Duncan Robinson.

Serata da dimenticare per Simone Fontecchio e i suoi Miami Heat, che vengono travolti 123-99 dagli Indiana Pacers, che già con il +18 del primo quarto (36-18) avevano subito scavato il solco. Andrew Nembhard è il trascinatore di Indiana con 29 punti; mentre per Miami il migliore è Tyler Herro con 21 punti. Per Fontecchio ci sono appena 5 punti in soli 7 minuti di utilizzo.

Punteggio altissimo e attacchi che dominano nel successo dei Cleveland Cavaliers sui Minnesota Timberwolves per 146-134. Le difese non riescono assolutamente a contenere lo strapotere offensivo delle due squadre, che vivono un ultimo quarto addirittura da 47-43 per i Cavs. Il migliore per Cleveland è stato Donovan Mitchell con 28 punti, ma ci sono anche i 24 punti di Evan Mobley e i 23 di Jaylon Tyson dalla panchina. A Minnesota non sono bastati invece i 25 punti di Anthony Edwards e di Naz Reid.

Gli Charlotte Hornets demoliscono 150-95 gli Utah Jazz, trovando la vittoria con il massimo scarto in questa stagione e quella più ampia di sempre in trasferta nella storia della franchigia. Un match già finito dopo il 45-14 del primo quarto. Segnano tutti per Charlotte ed il miglior marcatore è Terence Mann con 20 punti in appena 12 minuti di gioco, anche se quelli decisivi sono i 18 di Brandon Miller e i 17 di LaMelo Ball.

Chiudiamo con il comodo successo dei Chicago Bulls, che superano agevolmente 125-107 gli Utah Jazz con 22 punti di Coby White e con i 20 punti ed 8 assist dalla panchina di Ayo Dosunmu, mentre per Dallas ci sono solo 11 punti per Cooper Flagg.

RISULTATI NBA 2026 (7 GENNAIO)

Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves 146-134
Indiana Pacers – Miami Heat 123-99
Detroit Pistons – Los Angeles Clippers 92-98
Boston Celtics – San Antonio Spurs 95-100
Chicago Bulls – Dallas Mavericks 125-107
Utah Jazz – Charlotte Hornets 95-150

