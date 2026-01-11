NBA, i risultati della notte. Gli Spurs superano Boston, vittorie importanti di Clippers e Cleveland

Sono sei le partite della notte NBA. Grande colpo esterno dei San Antonio Spurs, che ottengono una vittoria decisamente di valore sul campo dei Boston Celtics. Finisce 100-95 per gli Spurs, che trovano nell’ultimo minuto le giocate decisive prima con Julian Champagnie e poi soprattutto con Victor Wembanyama, che segna il canestro più importante, chiudendo il suo match con 21 punti in 26 minuti, uscendo dalla panchina. A Boston non bastano i 29 punti di Derrick White e i 27 con 8 rimbalzi e 7 assist di Jaylen Brown.

I Los Angeles Clippers rimontano diciannove punti di svantaggio e vanno a vincere sul campo dei Detroit Pistons, squadra che occupa il primo posto della Eastern Conference. Terzo successo consecutivo per i Clippers, maturato con un ultimo quarto da 30-16 e trascinati dai 26 punti di Kawhi Leonard e dai 25 di John Collins, mentre a Detroit, che paga comunque assenze importanti (su tutte Cade Cunningham), non bastano i 20 punti di Duncan Robinson.

Serata da dimenticare per Simone Fontecchio e i suoi Miami Heat, che vengono travolti 123-99 dagli Indiana Pacers, che già con il +18 del primo quarto (36-18) avevano subito scavato il solco. Andrew Nembhard è il trascinatore di Indiana con 29 punti; mentre per Miami il migliore è Tyler Herro con 21 punti. Per Fontecchio ci sono appena 5 punti in soli 7 minuti di utilizzo.

Punteggio altissimo e attacchi che dominano nel successo dei Cleveland Cavaliers sui Minnesota Timberwolves per 146-134. Le difese non riescono assolutamente a contenere lo strapotere offensivo delle due squadre, che vivono un ultimo quarto addirittura da 47-43 per i Cavs. Il migliore per Cleveland è stato Donovan Mitchell con 28 punti, ma ci sono anche i 24 punti di Evan Mobley e i 23 di Jaylon Tyson dalla panchina. A Minnesota non sono bastati invece i 25 punti di Anthony Edwards e di Naz Reid.

Gli Charlotte Hornets demoliscono 150-95 gli Utah Jazz, trovando la vittoria con il massimo scarto in questa stagione e quella più ampia di sempre in trasferta nella storia della franchigia. Un match già finito dopo il 45-14 del primo quarto. Segnano tutti per Charlotte ed il miglior marcatore è Terence Mann con 20 punti in appena 12 minuti di gioco, anche se quelli decisivi sono i 18 di Brandon Miller e i 17 di LaMelo Ball.

Chiudiamo con il comodo successo dei Chicago Bulls, che superano agevolmente 125-107 gli Utah Jazz con 22 punti di Coby White e con i 20 punti ed 8 assist dalla panchina di Ayo Dosunmu, mentre per Dallas ci sono solo 11 punti per Cooper Flagg.

RISULTATI NBA 2026 (7 GENNAIO)

Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves 146-134

Indiana Pacers – Miami Heat 123-99

Detroit Pistons – Los Angeles Clippers 92-98

Boston Celtics – San Antonio Spurs 95-100

Chicago Bulls – Dallas Mavericks 125-107

Utah Jazz – Charlotte Hornets 95-150