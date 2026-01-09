NBA, i risultati della notte (9 gennaio): un Anthony Edwards da record trascina Minnesota, ritornano a vincere i Pacers

Prosegue la regular season dell’NBA 2025-2026. Nella notte italiana sono scese in campo otto squadre che hanno provato a migliorare la loro posizione in classifica in vista dei playoff ancora lontani. Andiamo a scoprire i risultati dei quattro match e le migliori prestazioni.

Nella prima partita in programma, gli Indiana Pacers (7-31), dopo ben tredici sconfitte consecutive, trovano la vittoria in trasferta sul campo degli Charlotte Hornets (13-25) per 112-114. Dopo un match equilibrato è stato il layup di Pascal Siakam (30 punti a referto) a regalare la vittoria ai finalisti NBA. A nulla sono serviti i 33 punti di LaMelo Ball, top scorer del match.

Vittoria casalinga per i Minnesota Timberwolves (25-13) che hanno superato per 131-122 i Cleveland Cavaliers (21-18). Quarta vittoria consecutiva per i Timberwolves, grazie anche ai 25 di Anthony Edwards che diventa il terzo giocatore più giovane di sempre a segnare 10.000 punti dopo Durant e James. Tuttavia Minnesota ha fatto la differenza nel terzo quarto con Randle, portando a 20 le lunghezze di vantaggio. Insufficienti invece per i CAVS i 30 punti di Donovan Mitchell.

Successo in volata pr gli Utah Jazz (13-24) che hanno battuto in casa i Dallas Mavericks (14-24) per 116-114. Nell’ultimo quarto il protagonista è stato Markkanen che ha firmato quattro canestri consecutivi assicurando un 12-0 ai Jazz decisivo per sbloccarsi dopo cinque sconfitte consecutive. Dallas perde sprecando più volte il suo vantaggio e nonostante i 29 pinti di Flagg ed i 23 di Thompson con sei triple.

Il programma si doveva completare con la sfida tra Miami Heat e Chicago Bulls ma il match è stato rinviato per la condensa che si è formata sul campo. Dopo ore di attesa, l’umidità non ha permesso ai giocatori di scendere sul parquet per disputare il match.

