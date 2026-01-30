NBA, i risultati della notte (30 gennaio): 76ers vincenti, cadono Pistons e Thunder

Si sono disputate otto partite in questa notte NBA, che sta vivendo di una fase ormai avviata al cercare di trovare le situazioni che vedremo prima della pausa All Star Game. E, soprattutto, della fase che precede i grandi cambiamenti della trade deadline (primo nome indiziato: Giannis Antetokounmpo).

I Philadelphia 76ers (26-21) battono sul filo di lana i Sacramento Kings (12-37): nel 113-111 vittorioso sono fondamentali i 40 punti di Tyrese Maxey e i 37 di Joel Embiid contro i 27 di Dennis Schroder e i 25 di DeMar DeRozan. I Washington Wizards (12-34) superano i Milwaukee Bucks (18-28), che sono più preoccupati di vicende extra campo per certa misura. 23 i punti di Keyonte George con 16 e 17 rimbalzi di Alex Sarr da una parte, 21 e 14 di Myles Turner dall’altra.

113-116 per i Miami Heat (26-23) sui Chicago Bulls (23-25), approfittando dei 21 di Norman Powell e dei 7 uomini in doppia cifra; giornata sfortunata per Simone Fontecchio, con 17’38” in campo, 0 punti, 2 rimbalzi e 3 assist. I Bulls ne hanno 23 dalla panchina di Ayo Dosunmu. Nettissimo, invece, l’86-104 degli Houston Rockets (29-17) sugli Atlanta Hawks (24-26). In questo caso contano eccome i 31 di Kevin Durant contro i 23 dalla panchina di CJ McCollum.

Vittoria importantissima per gli Charlotte Hornets (21-28) sui Dallas Mavericks (19-29) per 121-123. Nonostante un clamoroso Cooper Flagg da 49 punti e 10 rimbalzi, gli Hornets sfruttano un Kon Knueppel da 34 punti e alcuni tiri liberi che si rivelano decisivi. I Denver Nuggets (32-16), pur ancora in attesa di capire quanto dovranno restare privi di Nikola Jokic, vincono per 107-103 sui Brooklyn Nets (12-34) con 27 punti di Jamal Murray e 25 dalla panchina di Tim Hardaway Jr., mentre non bastano dall’altra parte i 38 e 10 rimbalzi di Michael Porter Jr., il migliore dei Nets per largo distacco.

I Phoenix Suns (29-19) fanno vedere molto di buono nel 114-96 con cui sconfiggono i Detroit Pistons (34-12). E lo fa soprattutto un gran Dillon Brooks da 40 punti, mentre dall’altra parte non bastano Cade Cunningham con 26 e Jalen Duren da 23 e 13. Infine, i Minnesota Timberwolves (30-19) riescono nel colpo di mano sugli Oklahoma City Thunder (38-11) per 123-111: intero quintetto in doppia cifra e Anthony Edwards con 26 punti per i T’Wolves, che onorano una città che sta vivendo uno dei periodi più difficili, per le note ragioni di triste cronaca, della propria storia. Per i Thunder 30-6-8 di Shai Gilgeous-Alexander.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings 113-111

Washington Wizards-Milwaukee Bucks 109-99

Chicago Bulls-Miami Heat 113-116

Atlanta Hawks-Houston Rockets 86-104

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets 121-123

Denver Nuggets-Brooklyn Nets 107-103

Phoenix Suns-Detroit Pistons 114-96

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder 123-111