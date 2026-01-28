NBA, i risultati della notte. Vittorie di Detroit e OKC. Bene anche Philadelphia e New York

Sono sette le partite NBA della notte. Vincono le attuali numero uno di Eastern e Western Conference. I Detroit Pistons espugnano il campo dei Denver Nuggets per 109-107, resistendo alla rimonta dei padroni di casa nell’ultimo quarto. Decisiva la doppia doppia di Cade Cunningham (22 punti e 11 assist), ma anche i 22 punti di Tobias Harris, mentre per Denver (sempre senza Jokic) il migliore è Jamal Murray con 24 punti e 10 assist.

Dalla prima ad Est, alla squadra che comanda l’Ovest. Gli Oklahoma City Thunder superano in casa i New Orleans Pelicans per 104-95, creando l’allungo decisivo nel terzo quarto. Shai Gilgeous-Alexander firma 29 punti e c’è anche la doppia doppia di Chet Holmgren da 20 punti e 14 rimbalzi, mentre ai Pelicans non basta un Zion Williamson da 21 punti e 11 rimbalzi.

Il trio dei Philadelphia 76ers fa la voce grossa e i Sixers superano 139-122 i Milwaukee Bucks, privi comunque di Giannis Antetokounmpo. Paul George firma 32 punti, Joel Embiid ne mette 29 e Tyrese Maxey chiude con 22. Restando sempre nella Eastern Conference, comoda vittoria anche per i New York Knicks, che vincono 103-87 contro i Sacramento Kings con 28 punti di Jalen Brunson.

Colpo esterno dei Los Angeles Clippers, che vincono sul campo degli Utah Jazz per 115-103 con un Kawhi Leonard da 21 punti e la doppia doppia di James Harden (16 punti e 10 assist). I Phoenix Suns piegano 106-102 i Brooklyn Nets con 27 punti di Mark Williams e 26 di Devin Booker; mentre un Alex Sarr da 29 punti e 12 rimbalzi trascina gli Washington Wizards al successo 115-111 sui Portland Trail Blazers.

RISULTATI NBA 2026 (28 GENNAIO)

Washington Wizards – Portland Trail Blazers 115-111

New York Knicks – Sacramento Kings 103-87

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 104-95

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 139-122

Denver Nuggets – Detroit Pistons 107-109

Phoenix Suns – Brooklyn Nets 106-102

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 103-115