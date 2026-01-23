NBA, i risultati della notte (23 gennaio): tripla doppia di Joel Embiid, i Clippers battono i Lakers. Bene anche Nuggets e Mavericks

Un’altra grande notte da mandare in archivio quella completata da poche ore in NBA, con otto partite disputate per la regular season 2025-2026: andiamo quindi a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano.

Netta affermazione fuori casa dei Charlotte Hornets (17-28) sugli Orlando Magic (23-20) per 97-124 con 20 punti di Brandon Miller e 16 di LaMelo Ball – 23 punti di Paolo Banchero e 21 di Desmond Bane tra i padroni di casa. Serve un overtime ai Philadelphia 76ers (24-19) per piegare la resistenza degli Houston Rockets (26-16) col punteggio di 128-122: Joel Embiid firma una tripla doppia da 32 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, con 36 punti e 10 assist di Tyrese Maxey e 26 punti di Kelly Oubre Jr. – Kevin Durant ultimo ad arrendersi tra i texani con 36 punti ma non bastano. Blitz esterno dei Denver Nuggets (30-15) contro i Washington Wizards (10-33) per 97-107 con 35 punti e 8 rimbalzi di Peyton Watson e 24 punti di un sempre efficace Jamal Murray – 20 punti e 12 rimbalzi di Kyshawn George tra le fila dei Wizards.

Vittoria casalinga dei Dallas Mavericks (19-26) sui Golden State Warriors (25-21) per 123-115: Naji Marshall sfiora la tripla doppia (30 punti, 7 rimbalzi e 9 assist), con 21 punti e 11 rimbalzi di Copper Flagg – Steph Curry top scorer per i Warriors con 38 punti, con 22 punti di De’Anthony Melton entrato dalla panchina. Fanno saltare il fattore campo i Chicago Bulls (22-22) contro i Minnesota Timberwolves (27-18) per 115-120 con 22 punti di Coby White e 21 di Josh Jiddey – 30 punti di Julius Randle e 20 equamente divisi tra Anthony Edwards e Naz Reid per Minnesota. I San Antonio Spurs (31-14) battono a domicilio gli Utah Jazz (15-30) per 109-126 grazie alla doppia doppia di Victor Wembanyama (26 punti e 14 rimbalzi) e ai 31 punti di De’Aaron Fox, con Jusuf Nurkic che mette a referto una tripla doppia (17 punti, 11 rimbalzi e 14 assist) per i Jazz.

I Los Angeles Clippers (20-24) si aggiudicano la ‘stracittadina’ contro i Lakers (26-17) per 112-104 con 25 punti di Kawhi Leonard e la doppia doppia di Ivica Zubac (18 punti e 19 rimbalzi), con 18 punti, 7 rimbalzi e 10 assist di James Harden – tripla doppia accarezzata da Luka Doncic (32 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) e 23 punti di LeBron James per i giallo-viola. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Portland Trail Blazers (23-22) vincono in casa contro i Miami Heat (23-22) per 127-110: 27 punti di Shaedon Sharpe e 20 di Deni Avidja decisivi, con 32 punti e 10 rimbalzi di Bam Abebayo per gli ospiti insieme ai 17 punti in quasi 25’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchiosubentrato dalla panchina.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Charlotte Hornets 97-124

Philadelphia 76ers-Houston Rockets 128-122 dTs

Washington Wizards-Denver Nuggets 97-107

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 123-115

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls 115-120

Utah Jazz-San Antonio Spurs 109-126

Portland Trail Blazers-Miami Heat 127-110

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 112-104