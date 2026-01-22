A Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano le presentazioni dei team viste fino ad ora, tra livree, concept tecnici e messaggi strategici in vista della nuova stagione. Nel corso della puntata spazio anche alle due ruote: la presentazione Ducati di lunedì scorso a Madonna di Campiglio ha offerto un primo assaggio di quello che sarà il 2026, un anno storico che segnerà l’ingresso del gruppo Audi nel mondo della F1. Un episodio ricco di spunti, tra motorsport, visione futura e retroscena, da non perdere per capire dove sta andando il racing internazionale.