MotoGP, Massimo Rivola: “Non c’è un interessamento di Aprilia a VR46, la priorità è Trackhouse”

Il 2025 è stato un anno che ha riservato soddisfazioni all’Aprilia in MotoGP. La scuderia di Noale non aveva iniziato nel migliore dei modi la sua stagione, pensando all’infortunio dello spagnolo Jorge Martin e anche ai dissapori che ci sono stati con quest’ultimo dal punto di vista contrattuale.

Tutto però sembra essere stato messo alle spalle, anche grazie ai risultati molto convincenti di Marco Bezzecchi, terzo nella classifica conclusiva del campionato, preceduto da Marc e Alex Marquez. In vista del 2027, non mancano i rumours sulle strategie dei team, ricordando che in corrispondenza di tale scadenza si darà al via alla nuova generazioni di moto coi motori 850cc, meno aerodinamica e senza abbassatori.

Si è tanto parlato a questo proposito dei possibili avvicinamenti di Aprilia Racing alla squadra di Valentino Rossi, ma da questo punto di vista il CEO Massimo Rivola, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha voluto smentire: “Sarebbe solo una suggestione pensare alla VR46 di Valentino con Aprilia, ma la priorità è continuare con Trackhouse: ho un bel rapporto con Davide Brivio e sono felice di loro e di Raul Fernandez“, ha precisato.

Ci sono grandi ambizioni in vista dell’anno venturo: “Nel 2026 non ci dobbiamo nascondere, fa bene alla crescita dell’azienda: si deve puntare a giocarci la vittoria in ogni GP. Sappiamo che se lavoriamo al massimo ce la giochiamo. Il nostro crescendo finale è, ahimé, coinciso con l’assenza di Marc Marquez, ma nelle ultime gare siamo stati veloci: batterlo è la grande sfida, speriamo di essere noi quelli che vanno a prenderlo. La rivalità con Ducati è bella, è il sale della nostra crescita: loro dominano da anni ed essere loro rivali deve darci credito. E’ un orgoglio che l’Italia, fra noi e loro, sia un riferimento“.