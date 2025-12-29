MotoGP, Marc Marquez sul futuro in Ducati: “Perché cambiare qualcosa che funziona?”

Con la lunga pausa in atto, è tempo di riflessioni per il futuro in casa Ducati. Il team italiano ha dominato la stagione appena conclusa, affermandosi in testa alla classifica costruttori e vincendo il titolo piloti grazie a Marc Marquez. Per il fuoriclasse spagnolo è stata un’annata da incorniciare, con 25 vittorie che gli hanno regalato il settimo Mondiale in MotoGP.

Il 2026, ultima stagione prima del cambio di regolamento, sarà l’occasione per l’iberico di arricchire il suo palmares, sempre in sella a quella che è diventata la sua Ducati. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS, il pilota di Cervera si è espresso sulla stagione appena conclusa e non si è sottratto a qualche affermazione in vista del suo futuro.

Marquez ha dichiarato: “Non bisogna mai dare nulla per scontato, ma una cosa su cui ho le idee chiare è che un decimo titolo non sarebbe migliore di quello di quest’anno, considerando tutto quello che ci è voluto per arrivare fin qui. Per me il titolo del 2025 è il più importante in assoluto. Tutto procede secondo i piani. Ho dovuto passare un altro inverno senza vacanze, solo per riprendermi, ma è quello che bisogna fare, perché l’obiettivo principale è essere ai test in Malesia al 100% per la prima gara, quella in Thailandia”.

“Mi metto alla prova ogni giorno, anche quando prendo una forchetta o un bicchiere d’acqua. Mi alleno costantemente, e la cosa importante è che tutti i muscoli siano attivi. Un recupero completo richiede tempo e sacrificio. È quello che devo fare ora per essere pronto per l’inizio della prossima stagione. Il recupero richiede ore, ma ore di qualità”.

Sul rinnovo con la Ducati: “Vedremo cosa succederà, ma è vero che sono molto felice di dove sono, e perché cambiare qualcosa che funziona e in cui ti senti a tuo agio? Ma ora è il momento di ringraziare tutti per il supporto e l’affetto che ho ricevuto nel 2025 e augurare a tutti un felice 2026, con la migliore salute possibile, che è davvero la cosa più importante.”