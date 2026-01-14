Milano-OK Zeleznicar Lajkovac oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

La quarta giornata del girone C riporta la Numia Vero Volley Milano davanti al proprio pubblico dell’Opiquad Arena di Monza per la sfida contro l’OK Železničar Lajkovac, un appuntamento che può rivelarsi decisivo nella corsa alla qualificazione. Il cammino europeo delle lombarde fin qui è stato solido e coerente con le ambizioni: due successi netti per 3-0 contro Olympiacos e le stesse serbe, e una sola battuta d’arresto arrivata al termine di una vera e propria maratona sul campo dell’Eczacıbaşı Dynavit. In un raggruppamento che vede Milano e le turche fare l’andatura, la gara di mercoledì rappresenta un passaggio chiave per consolidare la posizione e avvicinare in maniera concreta il pass per la fase successiva.

La formazione di Milano arriva all’appuntamento con fiducia anche alla luce delle ultime settimane in Serie A1, vissute tra qualche fisiologico passaggio a vuoto e segnali molto incoraggianti. Le vittorie contro Conegliano, Chieri e Macerata hanno restituito certezze e consapevolezza a un gruppo che, in Champions League, sta trovando anche un’importante palestra di continuità. Servizio efficace, attenzione nella fase di ricostruzione e capacità di chiudere i set senza concedere inerzie emotive alle avversarie sono gli aspetti su cui lo staff insiste maggiormente, soprattutto in partite in cui il ritmo può abbassarsi.

Dall’altra parte della rete, lo Železničar Lajkovac si presenta a Monza con l’urgenza di muovere la classifica per restare agganciato al treno europeo. Il percorso continentale delle serbe è stato fin qui in salita, con tre sconfitte contro avversarie più esperte e fisicamente strutturate come Eczacıbaşı, Milano e Olympiacos. In patria, però, il club resta competitivo e stabilmente nelle zone alte della Superliga, elemento che lascia intendere una squadra pronta a giocarsi le proprie carte con aggressività e coraggio. Alla guida dello Železničar c’è Ratko Pavličević, con in regia la bulgara Lora Kitipova, giocatrice di grande esperienza arrivata in estate dal Rapid Bucarest. In panchina è pronta Ana-Marija Jonjev, rientrata in Serbia dopo una stagione in Germania. L’opposto titolare è la giovanissima Adriana Kostadinović, classe 2008, affiancata dall’esperta Vanja Savić. In banda spazio alla bulgara Emileta Racheva e alla serba Sara Sakradžija, mentre al centro operano Zanja Filipović e Milica Živanović, con un reparto completato da giovani in crescita.

Per la Numia Vero Volley l’obiettivo è chiaro: partire forte, sfruttare il fattore campo e la profondità del roster per costruire una gara ordinata e continua. Un successo pieno permetterebbe di mettere ulteriore pressione sull’Olympiacos e di affrontare le prossime sfide del girone con un margine prezioso, confermando il ruolo di Milano tra le protagoniste della competizione.

Il fischio d'inizio è in programma all'Opiquad Arena di Monza alle ore 20.00 di mercoledì 13 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Uno (201), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv.

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano vs OK Železničar Lajkovac. Diretta Tv su Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky)

Diretta tv: Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Sky Go, Dazn, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport.