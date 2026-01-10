Milano Hockey Finals: Asiago e Renon staccano il pass per le Finali Scudetto

La Finale Scudetto valida per la IHF Serie A vedrà confrontarsi Asiago e Renon. Questo è il responso emerso nella giornata odierna nella nuova Arena di Milano situata a Santa Giulia, pronto per ospitare tra un mese le prove di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi 2026. In occasione delle semifinali le due squadre hanno battuto rispettivamente Cortina e Vipiteno, dandosi appuntamento per l’atto finale previsto per domani.

In un derby tutto veneto Asiago ha avuto la meglio sulla SGC per 2-1, risultato maturato esclusivamente nel secondo periodo, cominciato con le due reti a distanza ravvicinata della premiata dittaValentini (11:04)-Johnson (17:19) e terminato con la rete (poi rivelatasi inutile) di De Zanna (17:32).

Ancora più scoppiettante il vis-a-vìs dei Buam con i Broncos: dopo un primo tempo terminato a reti bianche i trentini prendono in mano la situazione, prima passando in vantaggio con Conci (8:43) e poi raddoppiando son Zecchetto (10:20). Renon però non ci sta e, al 16:13, riapre i giochi con Ohler per poi pareggiare con Alderson (18:35), lo stesso che metterà al 18:56 a segno il disco del definitivo 3-2.

La sfida tra Renon e Asiago si svolgerà domani, domenica 11 gennaio, alle ore 20:00.