Vela, Gran Bretagna in trionfo nel primo SailGP dell’anno a Perth. Italia in crescita

Va in archivio con la vittoria di Emirates Great Britain a Perth il primo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Il team britannico si è reso protagonista di un day-2 eccezionale sulle acque australiane, ottenendo la qualificazione per l’ultimo atto ed imponendosi nella Finale a tre.

I campioni SailGP in carica cominciano dunque nel migliore dei modi la nuova stagione, con il timoniere Dylan Fletcher che ha fatto la differenza nella giornata odierna vincendo due regate di flotta su tre (con un quarto posto nell’ultima prova) e aggiudicandosi il Match Race decisivo davanti all’Australia di Tom Slingsby e alla Francia di Quentin Delapierre.

La compagine svedese Artemis non è riuscita a replicare l’exploit di ieri, restando fuori dal podio nelle ultime tre regate di flotta e mancando l’accesso alla Finale. In ogni caso il quarto posto conclusivo nella graduatoria dell’evento rappresenta un gran risultato al debutto assoluto nella lega per il team che può contare sull’esperto australiano Nathan Outteridge. Day-2 positivo per Red Bull Italy, con al timone il neozelandese Phil Robertson e al suo fianco la stratega azzurra Jana Germani, che ha alzato l’asticella firmando uno score parziale di 2-7-5 e piazzandosi in settima posizione assoluta di tappa a -3 dal quinto posto degli USA e a -1 dal Canada.