Mathieu van der Poel vince e rivela: “Ho forato due volte, stava diventando una pista di pattinaggio”

Mathieu van der Poel si è confermato imbattibile, dominando la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena a Zonhoven (Belgio): ha preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali e ha travolto l’intera concorrenza, rendendosi protagonista di una magistrale cavalcata e infilato il nono successo stagionale (ha sempre alzato le braccia al cielo a tutti gli eventi a cui ha preso parte nelle ultime tre settimane).

Mathieu van der Poel ha espresso la propria soddisfazione: “Attaccare da subito non era il mio piano iniziale. Ho solo avuto una grande partenza e volevo fare il mio ritmo. Ho iniziato subito a dettare la mia andatura, a fare le mie traiettorie e poi ho dato il massimo. Con queste condizioni l’importante non era tanto essere in testa, ma poter fare le mie traiettorie. Sono contento di aver fatto un’ora ad alto ritmo. Ho cercato di rimanere il più concentrato possibile per un’ora per evitare di commettere errori, perché in alcune parti stava davvero diventando una pista di pattinaggio“.

Il fuoriclasse olandese si è soffermato anche sulle forature che gli hanno fatto perdere tempo nel corso della sua imperiale cavalcata: “Ho forato due volte. Appena dopo l’arrivo c’è un pezzo dove ci sono molti sassi, lo conosco bene. Ho sentito subito che avevo forato. È stato un tratto piuttosto lungo fino al box, sono andato un po’ fuori ritmo. Correre con una gomma a terra per così tanto tempo costa sempre tanta forza. Per fortuna avevo già un bel vantaggio e fino a quel momento un buon ritmo“.