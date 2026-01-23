Marcialonga 2026: orario, dove vederla in tv e streaming

Domenica 25 gennaio andrà in scena la Marcialonga 2026. Si tratta della celeberrima Ski-Marathon, una grande classica dello sci di fondo giunta alla sua 53ma edizione e che vanta una tradizione unica nel suo genere, con la capacità di richiamare un sempre crescente numero di partecipanti e di mantenere intatto il suo fascino più intimo lungo 70 km davvero esemplari.

In Trentino, tra Val di Fiemme e Val di Fassa, si consumerà uno degli eventi più attesi dell’inverno, tra atleti di punta e anche semplici amatori, desiderosi di cimentarsi con un tracciato decisamente impegnativo e che toglie il fiato. Stiamo parlando della più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia e tra le più rilevanti a livello mondiale.

Partenza a Moena e arrivo a Cavalese: sono annunciati circa 7.500 partecipanti, affettuosamente soprannominati “bisonti”, che si dovranno cimentare esclusivamente con la tecnica classica, il record da battere è di due ore e trentacinque minuti. Prevista una mass start da Moena, si risalirà a ritroso il fiume Avisio fino a Canazei, poi si invertirà la rotta e si tornerà sull’altra sponda del torrente.

Inizia una discesa che prevede il superamento di Campitello, Pera, Pozza e Moena, per dirigersi verso Predazzo e la Val di Fiemme. Il momento spesso decisivo? Il mitico Mur de la Stria, la salita della cascata di Cavalese, dove le pendenze sfiorano il 20% e proiettano verso il traguardo posto in viale Mendici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming, i principali partecipanti della Marcialonga 2026. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go e NOW, per gli abbonati.

CALENDARIO MARCIALONGA 2026

Domenica 25 gennaio

