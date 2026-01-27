Marat Safin sulle possibilità di vittoria di Djokovic a Melbourne: “Dovrebbe ringiovanire di 10 anni…”

Domani sono in programma gli altri due quarti di finale del singolare maschile degli Australian Open. Non prima delle 04:30 italiane, Lorenzo Musetti affronterà il serbo Novak Djokovic, dieci volte vincitore di questo torneo e desideroso di dimostrare di essere ancora competitivo, nonostante le 38 primavere.

Nole partirà con i favori del pronostico, considerando anche lo storico dei precedenti: 9 vittorie a 1 in suo favore. Molto probabile, quindi, l’incrocio in semifinale con Jannik Sinner, qualora l’altoatesino superi l’americano Ben Shelton.

Djokovic ha dichiarato di essere in forma come non accadeva da tempo e pronto a competere sul piano fisico. Non tutti però credono nelle sue possibilità di conquistare un altro titolo Slam. A sollevare dubbi è chi un successo in questo Major lo ha ottenuto nel lontano 2005: Marat Safin.

L’ex tennista russo, tornato nel circuito per supportare Andrey Rublev, ha espresso ai media serbi un giudizio netto: “Non penso abbia possibilità di vincere ancora uno Slam, e ne sarei molto sorpreso. Per centrare un obiettivo del genere, dovrebbe ringiovanire di dieci anni“, ha detto Safin. Vedremo cosa accadrà nel corso della settimana e se davvero il 38enne di Belgrado riuscirà a spingersi così lontano.