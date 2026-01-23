Magica tripletta azzurra in Coppa Europa a Chamonix. Trionfa Pazzaglia, sul podio Carolli e Sola

Apoteosi azzurra nello slalom notturno di Chamonix, valevole per la Coppa Europa. Una straordinaria tripletta con il successo di Alice Pazzaglia davanti alle connazionali Francesca Carolli e Beatrice Sola. Una stagione sensazionale quella dell’Italia nel circuito continentale, visto che questa è addirittura la terza tripletta e soprattutto è l’ottava vittoria di un’azzurra.

Per Alice Pazzaglia è il secondo successo della carriera in Coppa Europa e quando vince lei il podio è completamente monopolizzato dalle azzurre, visto che aveva già vinto il gigante di Mayrhofen davanti alle connazionali Agnelli e Steinmar. Oggi Pazzaglia è stata bravissima, perchè ha retto la pressione di aver chiuso in testa la prima manche e ha dominato questo slalom, infliggendo distacchi pesantissimi a tutte le avversarie.

Grandissima festa per Francesca Carolli, che riesce a conquistare il suo primo podio in carriera nel circuito continentale, concludendo al secondo posto a 75 centesimi dalla vetta. Il tris azzurro è completato da Beatrice Sola, che scende di una posizione rispetto alla prima manche, ma conserva comunque il podio con il terzo posto (+1.08).

Quarta posizione per la svizzera Anuk Braendli (+1.16) davanti alla svedese Moa Landstroem (+1.40) e all’austriaca Leonie Raich (+1.46), che ha concluso sesta a pari merito con Giulia Valleriani, che era addirittura quarta al termine di una prima manche che aveva visto quattro azzurre ai primi quattro posti. Ottava la svedese Moa Bostroem Mussener (+1.51), mentre completano la Top-10 la finlandese Rosa Pohjolainen (+1.56) e l’israeliana Noa Szollos (+1.64).

Undicesima Ambra Pomaré (+1.65), mentre tanti rimpianti per Celina Haller (+2.33), che ha perso ben quindici posizioni nella seconda manche, terminando ventunesima (+2.33). A punti anche Tatum Bieler (27ma, +2.89).

Nella classifica di specialità Giulia Valleriani comanda con 250 punti contro i 235 di Alice Pazzaglia. Ci sono due azzurre anche nelle prime due posizioni della classifica generale, con proprio Pazzaglia in vetta con 480 punti e Sara Allemand secondo con 390.