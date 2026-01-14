Lorenzo Musetti rischia subito di perdere la top-5! La scalata di Shelton scombussola il ranking ATP: gli scenari

Felix Auger-Aliassime ha subito un sorpasso nel ranking ATP mentre era impegnato con scarse soddisfazioni nel One Point Slam sul cemento di Melbourne: il canadese è infatti stato scavalcato dallo statunitense Ben Shelton ed è scivolato all’ottavo posto con all’attivo 3.990 punti. L’operazione è riuscita all’americano grazie al successo ottenuto agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Auckland contro l’argentino Francisco Comesana per 7-5, 6-4: l’affermazione in terra neozelandese gli ha permesso di issarsi a quota 4.000 punti e di balzare al settimo posto nella classifica internazionale.

La corsa del 23enne potrebbe non essere finita qui, perché potrebbe anche scalare altri due gradini e presentarsi agli Australian Open da numero 5 del mondo. Se dovesse raggiungere la finale, infatti, volerebbe a 4.115 e scavalcherebbe l’australiano Alex de Minaur (ora sesto con 4.080) e Lorenzo Musetti (ora quinto con 4.105).

Il toscano dovrà dunque osservare con grande attenzione i risultati che l’americano otterrà nei prossimi giorni, perché il suo piazzamento nella top-5 è a serio rischio e potrebbe durare una sola settimana, dopo aver conquistato grazie all’atto conclusivo raggiunto domenica al torneo ATP 250 di Hong Kong. Non cambierà nulla in ambito teste di serie per il primo Slam della stagione, visto che Musetti, de Minaur, Shelton, Auger-Aliassime sono nel gruppo di merito dalla quinta all’ottava piazza in vista del sorteggio di giovedì.

Come si svilupperà il cammino di Ben Shelton ad Auckland? Ai quarti di finale è previsto l’incrocio con l’argentino Sebastian Baez, mentre in semifinale se la dovrebbe vedere contro chi avrà la meglio nello scontro tra Luciano Darderi e lo statunitense Marcos Giron. Dall’altra parte del tabellone sono previsti il confronto tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e il ceco Jakub Mensik e il match tra lo statunitense Eliot Spizzirri e l’ungherese Fabian Marozsan.

RANKING ATP

Carlos Alcaraz (Spagna) 12.050 Jannik Sinner (Italia) 11.500 Alexander Zverev (Germania) 5.105 Novak Djokovic (Serbia) 4.780 Lorenzo Musetti (Italia) 4.105 Alex de Minaur (Australia) 4.080 Ben Shelton (USA) 4.000: 4.050 con l’eventuale semifinale ad Auckland, 4.115 con l’eventuale finale ad Auckland, 4.200 con l’eventuale vittoria ad Auckland Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.990

Se Ben Shelton arriverà in finale ad Auckland, allora diventerà numero 5 del mondo. Musetti scivolerà al sesto posto e de Minaur retrocederà in settima posizione.