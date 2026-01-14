Francesca Porcellato è una delle atlete più straordinarie nella storia dello sport mondiale:12 Paralimpiadi, 3 discipline diverse, decenni di competizioni ad altissimo livello.

Ma non è solo una campionessa. Non è solo una storia di medaglie.

In questa prima puntata del 2026 di Run2, Francesca Porcellato si racconta come raramente ha fatto: il corpo che cambia, la fatica invisibile, il tempo che passa e la libertà di scegliere chi essere, oltre lo sport.

Un dialogo vero, senza retorica, dove la carriera incontra la persona. Perché alcune storie non vanno solo celebrate.Vanno ascoltate.

Ma in questa Puntata n.1 del 2026 di Run2, non parliamo solo di risultati. Parliamo di scelte, di identità, di cosa significa restare competitivi mentre tutto intorno cambia.

‍♀️ Dall’atletica allo sci di fondo, fino alla handbike

Dalla forza mentale alla fragilità mai raccontata

⏳ Dal successo al rapporto con il tempo e con il “dopo”

Un’intervista intensa, umana, profonda.

Non solo per ispirare ma per capire davvero.

️ Run2 – Puntata 1 | 2026