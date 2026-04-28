Il magico trio di azzurri, compresi nelle prime 10 teste di serie (mai successo prima), va a caccia dei quarti sul rosso della Caja Mágica:
• Ore 11: Jannik Sinner vs Cameron Norrie
• Ore 13: Lorenzo Musetti vs Jiří Lehečka
• Ore 21: Flavio Cobolli vs Daniil Medvedev
❌ Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi.
📺 LIVE su TennisMania (OA Sport)
Alle ore 9 vi aspettano in diretta Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco per analisi, pronostici e aggiornamenti in tempo reale!
👉 Iscriviti al canale OA Sport e attiva la 🔔 per non perdere tutte le dirette e gli approfondimenti sul tennis!
#Sinner #Musetti #Cobolli #Tennis #MadridOpen #ATP #TennisMania
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI