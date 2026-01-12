Coppa del Mondo sci di fondo Oberhof 2026: programma, orari, tv, streaming

Torna in scena la Coppa del Mondo di sci di fondo, e lo fa a Oberhof: la città tedesca ospiterà un fine settimana particolarmente importante perché si tratta del penultimo prima delle Olimpiadi. Di qui in avanti, all’atto pratico, ben poco sarà lasciato al caso.

Il weekend comincerà con una sprint a tecnica libera, che segnerà il ritorno della Coppa del Mondo nella città della Turingia dopo che, la scorsa annata, questa era uscita dal calendario. Si chiuderà, poi, con una 10 km con partenza a intervalli, stavolta a tecnica classica. Da vedere numerosissimi aspetti di ciò che si potrà anche raccontare quando si arriverà a Milano Cortina: certo è che mancheranno 20 giorni, nei fatti.

Le gare di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania, si disputeranno sabato 17 e domenica 18 gennaio. In tv su RaiSport sarà visibile unicamente la 10 km maschile; diretta streaming su RaiPlay (domenica) e Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2025-2026 OBERHOF

Sabato 17 gennaio

Ore 13:35 Qualificazioni Sprint TL

Ore 16:05 Finali Sprint TL

Domenica 18 gennaio

Ore 10:45 10 km TC maschile a intervalli

Ore 12:55 10 km TC femminile a intervalli

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2025-2026 OBERHOF: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (10 km maschile)

Diretta streaming: RaiPlay (domenica), discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport