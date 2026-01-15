Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist seconda prova discesa Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Venerdì 16 gennaio si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un ultimo test per trovare il giusto feeling con la neve della località della neve e comprendere al meglio le linee più insidiose della pista in vista della gara in programma sabato, a precedere il superG che domenica chiuderà questa tappa alle nostre latitudini. Appuntamento alle ore 11.00.
Sofia Goggia cercherà di rialzare la testa dopo non aver ben figurato nella prima prova e dovrà alzare l’asticella per presentarsi in gara con concrete ambizioni di ottenere un risultato di rilievo a tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati sulle statunitensi Lindsey Vonn e Breezy Johnson, la ceca Ester Ledecka, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann, le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner.
Nadia Delago ha convinto nella prima prova e cercherà di ripetersi, si attendono risposte anche da parte di Laura Pirovano, Nicol Delago ed Elena Curtoni. Si presenteranno al cancelletto di partenza anche Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Vicky Bernardi, Sara Allemand, Asja Zenere.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e i pettorali di partenza della secondaa prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non sono previste dirette tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA TARVISIO
Venerdì 16 gennaio
Ore 11.00 Seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Tarvisio
PROGRAMMA SECONDA DISCESA TARVISIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA TARVISIO
1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
2 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
3 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
4 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
5 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
7 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
8 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
9 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
10 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
14 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
16 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
18 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
19 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
20 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
21 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
24 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
25 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
26 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
27 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
30 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
31 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
33 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
36 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
40 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
41 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
42 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
45 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
46 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
47 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
48 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
49 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
50 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
51 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
53 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU