Startlist seconda prova discesa Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Venerdì 16 gennaio si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un ultimo test per trovare il giusto feeling con la neve della località della neve e comprendere al meglio le linee più insidiose della pista in vista della gara in programma sabato, a precedere il superG che domenica chiuderà questa tappa alle nostre latitudini. Appuntamento alle ore 11.00.

Sofia Goggia cercherà di rialzare la testa dopo non aver ben figurato nella prima prova e dovrà alzare l’asticella per presentarsi in gara con concrete ambizioni di ottenere un risultato di rilievo a tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati sulle statunitensi Lindsey Vonn e Breezy Johnson, la ceca Ester Ledecka, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann, le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner.

Nadia Delago ha convinto nella prima prova e cercherà di ripetersi, si attendono risposte anche da parte di Laura Pirovano, Nicol Delago ed Elena Curtoni. Si presenteranno al cancelletto di partenza anche Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Vicky Bernardi, Sara Allemand, Asja Zenere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e i pettorali di partenza della secondaa prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non sono previste dirette tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA TARVISIO

Venerdì 16 gennaio

Ore 11.00 Seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Tarvisio

PROGRAMMA SECONDA DISCESA TARVISIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA TARVISIO

1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

2 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

3 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

4 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

5 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

7 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

8 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

9 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

10 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

14 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

16 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

18 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

19 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

20 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

21 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

24 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

25 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

26 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

27 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

28 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

30 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

31 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head

34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

36 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

40 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

41 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

42 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

45 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

46 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

47 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

48 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

49 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

50 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

51 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

53 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

54 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU