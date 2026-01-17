LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni ci riprova, Paris cerca risposte sulla sua salute

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa di Wengen, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025/2026. È arrivato il momento di uno dei giorni più attesi di tutta la stagione del circuito bianco: è il giorno della discesa libera di Wengen! Sulla Lauberhorn va in scena una delle discese più iconiche di tutto il calendario.

Il favorito numero uno di questa gara è il “solito” Marco Odermatt. Come ogni volta che l’elvetico si presenta ai nastri di partenza, è lui l’uomo da battere. Lo svizzero proverà a riscattarsi dopo aver chiuso ai piedi del podio il Super G di ieri, avendo commesso diversi errori, e a ripetere il successo della passata stagione. La concorrenza sarà principalmente interna con Franjo Von Allmen voglioso di confermare il buon feeling con la Lauberhorn, dove lo scorso anno ha conquistato una vittoria ed un secondo posto.

Giovanni Franzoni vuole continuare a sognare in questa magica settimana di Wengen. Dopo lo strepitoso successo di ieri in Super G l’azzurro proverà a ripetersi in discesa, specialità dove al momento ha ancora molto da dimostrare. L’italiano è stato il più veloce in entrambe le prove, rifilando ampi distacchi agli inseguitori, e nel Super G di ieri ha fatto vedere di essere in grande condizione fisica, come dimostra il miglior tempo nell’ultimo settore, ed avere un buon feeling con questa neve.

Dominik Paris prova a sfatare il tabù Lauberhorn. A Wengen l’azzurro non è mai salito sul gradino più alto del podio. Nel Super G l’italiano ha pescato un grande jolly, commettendo un errore alla Canadian Corner e rischiando di subire grosse conseguenze fisiche. Per l’Italia saranno in gara anche Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhfer e Benjamin Jacques Alliod.

La discesa di Wengen scatterà alle 12.30 con la partenza di Bryce Bennett, primo dei 56 atleti al cancelletto di partenza. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della discesa di Wengen con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’evento. Buon divertimento!