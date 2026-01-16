Quando partono Franzoni e gli azzurri nella discesa di Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv

Ambizioni importanti per l’Italia in vista della prestigiosa discesa libera di Wengen, in programma sabato 17 gennaio e valevole per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Tutto pronto al Lauberhorn per una delle grandi classiche del Circo Bianco, in cui gli uomini jet affronteranno la quarta prova stagionale del circuito maggiore in questa specialità.

Giovanni Franzoni si presenterà al cancelletto di partenza con tante aspettative, dopo aver dominato entrambe le prove cronometrate e vinto il supergigante, ma ripetersi anche in discesa libera si preannuncia un’impresa estremamente complicata anche a causa di un pettorale forse troppo alto (il 28) che potrebbe penalizzarlo nel caso in cui le condizioni meteo dovessero peggiorare. L’ambiziosa squadra azzurra sarà composta inoltre da Florian Schieder, Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer e Benjamin Jacques Alliod.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e quando partono gli azzurri nella discesa di Wengen. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00) e Rai Sport (dalle 13.00 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA WENGEN 2026

Sabato 17 gennaio

Ore 12.30 Discesa maschile a Wengen (Svizzera) – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00) e Rai Sport (dalle 13.00 in poi)

PROGRAMMA DISCESA WENGEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 fino alle 13.00, a seguire su Rai Sport.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO GLI AZZURRI?

Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, gli atleti partiranno a intervalli di 2’10” dall’1 al 5, di 2’40” dal 6 al 15, di 2’10” dal 16 al 30, di 1’25” dal 31 al 51, di 2′ dal 52 in poi. Previste inoltre delle pause televisive di 2’15” dopo il 15, 22 e 30.

Florian Schieder: pettorale 4, ore 12:36.30.

Dominik Paris: pettorale 15, ore 13:05.20.

Mattia Casse: pettorale 18, ore 13:14.20.

Giovanni Franzoni: pettorale 28, ore 13:38.35.

Guglielmo Bosca: pettorale 33, ore 13:48.30.

Christof Innerhofer: pettorale 37, ore 13:54.10.

Benjamin Jacques Alliod: pettorale 40, ore 13:58.25.

STARTLIST DISCESA WENGEN

1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

3 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

4 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

5 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

10 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

11 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

12 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

13 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

14 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

16 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

17 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

18 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

19 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

20 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

21 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

24 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

25 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

28 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

29 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

30 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

37 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

40 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

41 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

43 561255 CATER Martin 1992 SLO

44 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

45 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

46 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

47 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

48 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

49 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

50 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

52 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

53 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

54 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

55 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

56 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head