LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini cercano la rimonta

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma libero delle coppie di artistico, che assegna il primo titolo.

Dopo il programma corto i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava primeggiano con 75.96, ma i Campioni del Mondo juniores sono tallonati dai tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin. I Campioni d’Europa e vice campioni del mondo sono seguiti dagli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko (73.32), mentre sono decisamente più lontani i tedeschi Annika Hocke/Robert Kunkel (65.47), i britannici Anastasia Vaipan-Law/Luke Digby (63.98) e gli svizzeri Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart (59.40). Quattordicesimo posto per gli italiani Irma Caldara e Riccardo Maglio (53.29).

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno commesso diversi errori nello short program delle coppie, prova che ha aperto gli Europei di pattinaggio artistico sul ghiaccio di Sheffield (Gran Bretagna). Le cadute sul triplo lutz lanciato e sul salto lanciato, oltre a una sbavatura sul doppio axel, hanno frenato i nostri portacolori in questo appuntamento di passaggio verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, ormai lontane poco più di tre settimane.

Già due volte sul podio nella rassegna continentale (secondi nel 2023 e terzi nel 2024), il 32enne e la 26enne si sono fermati al settimo posto con il punteggio di 59.40 (30.95 per la parte tecnica e 29.45 per i components), ben dieci punti sotto rispetto al proprio personale siglato al Lombardia Trophy nel 2024 (69.11) e sette lunghezze in meno del proprio stagionale (66.82 al Nebelhorn Trophy). Ghilardini e Ambrosini proveranno a recuperare delle posizioni nel free skating in programma giovedì 15 gennaio (a partire dalle ore 20.00 italiane), ma la conquista di una medaglia appare molto complicata.

