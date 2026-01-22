Chi è Eliot Spizzirri, l’italo-americano che sfiderà Jannik Sinner al 3° turno degli Australian Open

Dopo aver superato in scioltezza James Duckworth nel secondo turno, Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo tra due giorni (probabilmente nella notte italiana) per affrontare l’americano Eliot Spizzirri, nel match valido per i sedicesimi di finale dell’Australian Open 2026. Sarà il primo incontro ufficiale tra i due coetanei, mai di fronte neanche nelle categorie giovanili.

Lo statunitense, nato a Greenwich in Connecticut, ha chiare origini italiane, più precisamente calabresi, come suggerisce il suo cognome (in Italia, 217 famiglie portano il suo cognome). La sua crescita tennistica è avvenuta in Texas, nel college dove si è laureato ed ha iniziato la sua scalata nel ranking ATP, nel quale occupa momentaneamente l’85esima posizione. Un servizio affidabile ed un dritto sicuro, accompagnati dalla regolarità del suo tennis, hanno permesso a Spizzirri di raggiungere Sinner al terzo turno, dopo le brillanti vittorie su Fonseca e Wu.

Tornando alla carriera del prossimo avversario dell’azzurro, la svolta definitiva è stata la vittoria del primo Challenger (San Diego), nel marzo 2025, risultato che lo aveva inserito nella top 150. Poi una crescita silenziosa fino al 2026, iniziato con i quarti di finale ad Auckland. Ora per il classe 2001, per la prima volta al terzo turno di uno Slam, c’è una sfida proibitiva contro il numero 2 del mondo, in un palcoscenico di rilevanza mondiale che può solo favorire la sua crescita.