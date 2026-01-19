Dove vedere in tv Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Martedì 20 gennaio (ore 20.30) si giocherà Milano-Cuneo, incontro valido per la ventunesima giornata della Serie A1 di volley femminile. All’Allianz Cloud andrà in scena un turno infrasettimanale, che fa da antipasto alla Final Four di Coppa Italia in programma nel fine settimana a Torino: le meneghine cercheranno di rinsaldare il terzo posto in classifica generale, mentre le piemontesi andranno a caccia di punti importanti in ottica qualificazione ai playoff.

Difficilmente coach Stefano Lavarini adotterà un particolare turnover e dunque dovrebbe fare affidamento su tutte le sue giocatrici di punta, a cominciare dall’opposto Paola Egonu, dalle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, dalla palleggiatrice Francesca Bosio, dalle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic. A guidare Cuneo, che al momento può fare affidamento su un discreto margine sulla zona retrocessione, saranno soprattutto Binto Diop, Masa Pucelj ed Erika Pritchard.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Cuneo, incontro valido per la ventunesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO MILANO-CUNEO VOLLEY

Martedì 20 gennaio

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Honda Cuneo Granda Volley – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA MILANO-CUNEO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.