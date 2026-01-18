LIVE Maestrelli-Atmane, Australian Open 2026 in DIRETTA: il pisano debutta in uno Slam dopo essersi qualificato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissimo esordio Slam di Francesco MAESTRELLI, agli Australian Open 2026 che lo vede opposto al folle transalpino Terence Atmane, che ha dato fastidio anche a Jannik SINNER sul cemento outdoor.

Dopo l’impresa clamorosa compiuta dal 23enne pisano nelle qualificazioni, ecco che Maestrelli si trova d’un tratto a giocare il primo main draw della carriera in un torneo del Grand Slam. Giocatore dotato di un ottimo servizio e di un rovescio di prima classe, l’azzurro proverà con la sua proverbiale grinta agonistica a scardinare la mente, soprattutto, più che i colpi del mancino francese, che è capace di lasciare fermi molti giocatori nel circuito, campione di Sesto Pusteria compreso.

La follia tennistica di Atmane fa però sì che l’h2h non sia chiuso per Maestrelli, che parte infatti leggermente sfavorito dalle quote dei bookmakers. Una vittoria ovviamente lo lancerebbe ancora di più nel tennis che conta, visto che balzerebbe al 127° posto provvisorio della classifica mondiale, toscano che sta migliorando ogni partita il best ranking ottenuto grazie alle qualificazioni vinte sconfiggendo in serie Giustino, Seyboth Wild e soprattutto contro Dusan Lajovic, in un match in rimonta ripreso più volte per i capelli e fatto suo in modo veramente prepotente nel 3° parziale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE dell’esordio Slam per Francesco MAESTRELLI contro Terence Atmane, si gioca per un posto al 2° turno agli Australian Open 2026, il tabellone non lo guardiamo: ma c’è Nole in attesa… Si parte come 4° match dalle 01 di notte dopo Maria-Marcinko, Opelka-Kjaer e Muchova-Cristian. Vi aspettiamo!