LIVE Italia-Ungheria, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: serve un colpaccio per rimanere in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria, partita valevole per la seconda giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. Gli azzurri tornano in campo a Kristianstad Arena di Kristianstad (Svezia) per una partita decisiva per la qualificazione alla seconda fase: l’Italia è chiamata all’impresa contro l’Ungheria per rimanere in corsa.

L’Italia è uscita sconfitta dalla sfida contro l’Islanda, la nazionale, sulla carta, più forte di questo raggruppamento. Contro la formazione islandese gli azzurri sono stati battuti per 39-26, in una partita che ha messo in luce tutta la differenza tra una nazionale in lotta per la zona medaglie ed una che, seppur in grande crescita negli ultimi anni, fatica a qualificarsi alle massime competizioni internazionali.

Contro l’Ungheria gli azzurri cercano una reazione, soprattutto nel gioco offensivo. Nella gara d’esordio l’Islanda ha ipnotizzato i gemelli Mengon, anima dell’attacco dell’Italia, che hanno faticato a smistare il gioco e a mettere in azione i propri compagni. Vedremo se il CT Bob Hanning potrà contare su Andrea Parisini, convocato per la Svezia ma fermo ai box nel primo match, e se potrà usufruire per più tempo di Thomas Bortoli, relegato in panchina dopo neppure 30 minuti per un problema alla spalla.

L’Ungheria parte favorita quest’oggi, forte anche della vittoria per 29-21 nell’esordio contro la Polonia. La formazione magiara vuole confermarsi tra le migliori nazionali d’Europa e del Mondo, dopo aver chiuso in quinta posizione gli Europei 2024 ed in ottava i Mondiali 2025. Gli ungheresi sono una squadra ben costruita in cui spiccano un paio di individualità come Bence Bánhidi, il solido Patrik Ligetvári e il giovane portiere Kristóf Palasics.

L’incontro è in programma alle 20.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!