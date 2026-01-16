AtleticaSport in tv
Dove vedere in tv Larissa Iapichino, Memorial Giovannini 2026: orario, programma, streaming
Larissa Iapichino farà il proprio esordio stagionale al Memorial Alessio Giovannini, che si disputerà sabato 17 gennaio al PalaCasali di Ancona. L’azzurra aprirà la propria annata agonistica in questa tappa Challenger del World Indoor Tour e inizierà così il cammino che la condurrà verso i Mondiali Indoor, previsti tra un paio di mesi a Torun (Polonia).
La Campionessa d’Europa in sala di salto in lungo, che la scorsa estate conquistò la Diamond League e poi steccò l’appuntamento con i Mondiali, si cimenterà nella sua disciplina d’elezione. La 23enne fiorentina, che nel 2025 riuscì a toccare i 7.06 metri all’aperto, incrocerà diversi rivali di interesse internazionale, tra cui l’egiziana Esraa Owis (personale di 6.75): l’appuntamento è per le ore 16.30.
Al Memorial Alessio Giovannini, dedicato al compianto giornalista marchigiano della Fidal scomparso ormai sette anni fa in maniera prematura, saranno impegnati anche altri azzurri di spicco come Samuele Ceccarelli (60 metri), Elisa Valensin e Margherita Castellani (200 metri), Ayomide Folorunso (200 metri), Eloisa Coiro (400 metri).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di salto in lungo con Larissa Iapichino al Memorial Giovannini. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 1, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO LARISSA IAPICHINO AL MEMORIAL GIOVANNINI
Sabato 17 gennaio
Ore 16.30 Salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino – Diretta streaming su Rai Play Sport 1
PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO MEMORIAL GIOVANNINI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis.
Diretta Live testuale: OA Sport.