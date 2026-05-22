Gabriele Chilà sbarca in una nuova dimensione: misura di livello mondiale nel lungo, peccato per la “bavetta”. E Inzoli…

Gabriele Chilà ha svoltato ed è entrato in una nuova dimensione, anche se supportato da una bava di vento leggermente eccessiva sulla pedana di Castelporziano (in provincia di Roma). Il 28enne calabrese ha infatti animato la gara di salto in lungo con una prestazione degna di nota: 8.24 metri, ma purtroppo con 2,1 m/s di brezza a favore (appena oltre il limite di 2,0 m/s imposto per l’omologazione delle prestazioni a fini statistici).

Prima di oggi il campione italiano indoor aveva saltato otto metri esatti per quattro volte in carriera (suo personale), oggi si è superato e sicuramente la prestazione offerta in terra laziale infonde fiducia per il prossimo futuro: purtroppo la misura non vale come minimo di qualificazione per gli Europei di Birmingham e non serve a scalare le gerarche italiane all-time (sarebbe diventato il quarto di sempre alle spalle di Howe, Furlani ed Evangelisti), ma è indubbiamente significativa.

Il salto in lungo tricolore è sicuramente in fermento e alle spalle di Mattia Furlani, Campione del Mondo in carica e fresco di un superbo 8.43 in Diamond League (a quattro centimetri dal primato nazionale di Andrew Howe), arrivano ulteriori conferme oltre a quelle di Chilà. Il 21enne Francesco inzoli si è spinto fino a 8.11 metri, ma con una brezza alle spalle di 2,5 m/s. Il fratello minore Daniele Inzoli (promettente 17enne nel salto in lungo) si è cimentato per l’occasione sui 100 metri, correndo un 10.28 ventoso (+3,0).