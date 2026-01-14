L’Inter vince, il Napoli frena: allungo importante in Serie A, il Milan deve rispondere

L’Inter rafforza il primo posto nella classifica di Serie A e allunga nei confronti del Napoli: questa è la sintesi della serata riservata a due recuperi del campionato, non giocati un mese fa per lasciare spazio alla Supercoppa Italiana. I neroazzurri si sono imposti per 1-0 contro il Lecce di fronte al proprio pubblico di San Siro, mentre i partenopei hanno pareggiato per 0-0 contro il Parma tra le mura amiche del Maradona.

A trascinare la formazione allenata da Chivu è stata una rete di Esposito al 78′, mentre i Campioni d’Italia si sono fatti bloccare in maniera inattesa dai ducali (annullato un gol di McTominay all’undicesimo minuto per un fuorigioco). Terzo pareggio di fila per gli azzurri, che domenica erano riusciti a bloccare la capolista al Meazza tenendo aperto il campionato.

Ora l’Inter svetta al comando con 46 punti e ha sei lunghezze di vantaggio nei confronti del Napoli e del Milan, che domani sera sarà chiamato a rispondere contro il Como, sesta forza del torneo che sogna di portarsi a -2 dal quarto posto occupato da Juventus e Roma. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati odierni e la classifica aggiornata della Serie A.

RISULTATI SERIE A OGGI

Napoli-Parma 0-0

Inter-Lecce 1-0

CLASSIFICA SERIE A

Inter 46 punti, Milan 40*, Napoli 40, Juventus 39, Roma 39, Como 34*, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna 27*, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Verona 13*, Pisa 13. *= 1 partita in meno.