Bob: altra tripletta tedesca, nel 2 ad Altenberg domina Lochner. Undicesimo Baumgartner

Sempre e solo Germania nella Coppa del Mondo di bob. Nuovo appuntamento, questa volta per il 2 maschile, e consueto dominio tedesco davanti al pubblico di casa in quel di Altenberg. A vincere è sempre lui, Johannes Lochner: successo numero sei della stagione nella specialità, miglior tempo in entrambe le run, totale di 1:50.13. Tutto troppo semplice.

Alle sue spalle, nella solita tripletta troviamo Adam Ammour a 45 centesimi di ritardo e Francesco Friedrich a 51 centesimi. Completano la top-5 il coreano Jinsu Kim ed il britannico Brad Hall. Buona la prova di Patrick Baumgartner non nella specialità preferita: l’azzurro assieme a Josè Delmas Obou chiude in undicesima piazza.