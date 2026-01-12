Bob, i convocati dell’Italia per Altenberg. Ultima tappa prima delle Olimpiadi per il team Baumgartner

Nel prossimo fine settimana, tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, si disputerà ad Altenberg la settima e ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di bob. Sulla pista tedesca andranno in scena le gare conclusive del percorso di qualificazione olimpica verso gli imminenti Giochi di Milano Cortina 2026, che rappresentano il vero grande obiettivo dell’intera stagione.

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Maurizio Oioli ha convocato cinque atleti per la tappa finale del circuito maggiore ad Altenberg: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti e Josè Delmas Obou. Si tratta dell’ultimo test agonistico prima delle Olimpiadi per Baumgartner, che punterà ad un risultato di prestigio questo weekend sia nell’evento di bob a due che soprattutto nel bob a quattro.

Italia che sarà rappresentata inoltre da dieci elementi nella tappa di Coppa Europa prevista a Innsbruck (Austria) sul budello di Igls dal 14 al 18 gennaio: Mattia Variola, Alex Verginer, Mario Lambrughi, Fabio Batti, Riccardo Ragazzi, Simona De Silvestro, Giada Andreutti, Anna Costella, Noemi Cavalleri ed Alessia Gatti.