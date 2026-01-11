Bob: a St.Moritz Ammour sorprende Lochner. Quarto un sempre ottimo Baumgartner

Arriva la sorpresa in quel di St.Moritz, nel giorno dedicato al bob a 4 sia per la Coppa del Mondo che per gli Europei. Non c’è la solita staffetta tra Lochner e Friedrich, vince ancora la Germania, ma arriva il primo successo nella specialità in carriera per Adam Ammour.

Eccezionale la seconda run del tedesco che ha timbrato il nuovo record della pista per chiudere con il totale di 2’09”51 e precedere proprio il leader di Coppa Lochner di 7 centesimi. Terza piazza e bronzo continentale per il padrone di casa elvetico Michael Vogt a 55 centesimi.

In casa Italia c’è da sottolineare, per l’ennesima volta, una performance strepitosa di Patrick Baumgartner che con il suo team ha ormai abituato i tifosi azzurri. Anche oggi il podio è infatti vicinissimo (dista 11 centesimi): arriva un quarto posto (era quarto anche dopo la prima run) che dà ulteriori conferme verso le Olimpiadi di Milano-Cortina. A pari merito con l’azzurro l’austriaco Markus Treichl, in rimonta. Solo sesto, con una prima run non convincente, Francesco Friedrich.

Ventiduesimo Mattia Variola, che non si è qualificato per la seconda run.