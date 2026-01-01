‘La scodata’ di De Chiesa: “I tempi in allenamento di Brignone parlano chiaro. D’Antonio fenomeno mediatico? Non è un bene”

PISTE, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ: COSÌ NON VA

“Il tema di questi giorni è sotto gli occhi di tutti: la preparazione delle piste di Semmering ha riacceso un dibattito che in realtà non è mai stato davvero chiuso. Se alcune piste segnate quest’amno, hanno penalizzano più del dovuto gli atleti con numero alti, le piste di Semmering hanno creato problemi di sicurezza. Non serve essere in loco per rendersene conto: le immagini hanno parlato da sole in una sequela di errori e cadute non usuali in Coppa del Mondo.

Quando persino Mikaela Shiffrin, che non è certo incline alle polemiche, arriva a dire che “così si è superato il limite”, allora il problema esiste davvero. Chi era lì ha avuto la sensazione di aver rischiato troppo, e in questi casi stare dalla parte degli atleti non è una scelta emotiva, ma logica.

Il nodo centrale resta uno: il tipo di neve che si decide di proporre. L’attuale tendenza della FIS a preparare piste compatte ma non ghiacciate, attraverso iniezioni d’acqua “morbide”, aumenta il rischio di incorrere nella famigerata spigolata. Con i materiali moderni la spigolata è il grande nemico: su nevi aggressive lo sci si può incanalare all’improvviso sul binario sbagliato, senza possibilità di controllo: quando parte per la tangente non c’è più modo di rimediare. Così nascono la maggior parte degli incidenti gravi.

Il ghiaccio, invece, paradossalmente riduce il pericolo. Sul duro lo sci può scivolare, scarrocciare, derapare, perdere aderenza, ma difficilmente spigola. Non sempre è possibile avere condizioni perfette, certo, ma secondo me più si ricorre al ghiaccio, meno infortuni si possono vedere. Oggi, invece, la sensazione è che si stia andando nella direzione opposta, con conseguenze evidenti”.

SEMMERING NO, LIVIGNO PROMOSSO MA SENZA CONFUSIONE

“Restando in tema piste, Livigno ha dimostrato di essere assolutamente all’altezza della Coppa del Mondo. È una bella pista, su cui si è visto un superG spettacolare e ben interpretato. Detto questo, però, serve chiarezza: non è paragonabile alla Stelvio di Bormio. Non per valore assoluto, ma per storia, difficoltà e completezza tecnica. La Stelvio resta un’altra cosa, un riferimento mondiale. Livigno è promossa, ma senza forzare paragoni che non servono a nessuno”.

VELOCITÀ AZZURRA: UNA SQUADRA CHE CRESCE

“Una certezza, però, emerge con forza: l’Italia in velocità c’è. Non solo con Dominik Paris, competitivo in barba al passare del tempo, ma con un gruppo che sta sorprendendo per profondità e solidità. Non è ancora una squadra dominante, ma è un gruppo finalmente credibile, capace di ottenere risultati e non solo exploit isolati”.

GIOVANI, TALENTO E SOCIAL: ATTENZIONE AL CORTOCIRCUITO

“Il discorso si allarga inevitabilmente ai giovani. C’era molta attesa su Giada D’Antonio e Anna Trocker che hanno mostrato segnali interessanti. Trocker ha sfiorato la qualificazione in gigante con una prova molto solida, D’Antonio, pur essendo uscita, ha messo in pista carattere e atteggiamento combattivo. La stoffa c’è!

Ma tra avere stoffa e diventare grandi campionesse c’è di mezzo un oceano. Tante atlete bravissime non arrivano mai al vertice, e fare previsioni su un’atleta di 15 anni è un esercizio che preferisco evitare. Qui entra in gioco anche il fattore social, che amplifica tutto: interesse, aspettative, pressione. Un tempo una ragazza promettente cresceva nell’ombra; oggi diventa subito un fenomeno mediatico. Questo non è sempre un bene.

L’esempio di Lara Della Mea è emblematico dall’altra parte: percorso lungo, fatto di passaggi graduali, momenti difficili e crescita reale. Non esiste una sola strada per arrivare in alto. C’è chi esplode subito e chi matura nel tempo. L’importante è lasciare spazio al percorso, senza montarsi la testa e senza bruciare le tappe”.

BRIGNONE, UN RECUPERO CHE VA OLTRE LE ASPETTATIVE

“Capitolo a parte merita Federica Brignone. Al di là di ciò che farà o non farà in gara, il suo recupero è già straordinario. Tornare a sciare forte, sul duro e sul segnato, dopo un infortunio di quella gravità, è qualcosa di impressionante. I tempi in allenamento parlano chiaro, ma soprattutto parla la qualità del gesto. Da qui alle Olimpiadi può succedere di tutto, ma quello che sta facendo oggi è assolutamente eccezionale”.

VERSO KRANJSKA GORA: TECNICA E SPETTACOLO

“Ora lo sguardo va a Kranjska Gora, dove la Podkoren resta una delle piste tecnicamente più belle del circuito. Se la preparazione sarà all’altezza – e storicamente lo è – ci aspetta spettacolo vero, con Rast, Shiffrin, Robinson, Hector, Scheib, Colturi pronte a dar vita a duelli di altissimo livello. Quando arriva il via libera per la neve ci pensano loro a preparare le piste come si deve. Ed è esattamente questo il punto: piste giuste, sicurezza, rispetto per gli atleti. Senza questi elementi, il resto conta poco”.

