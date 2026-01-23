Jasmine Paolini chiede il medico agli Australian Open: il problema fisico e il rimedio

Jasmine Paolini sta vivendo una giornata complicata nella sfida di terzo turno degli Australian Open 2026. La tennista toscana, opposta all’americana Iva Jovic, ha perso il primo set in maniera piuttosto netta, con il punteggio di 6-2. Sul cemento della John Cain Arena di Melbourne, si è vista una Jasmine insolitamente opaca, lontana dalla brillantezza che l’ha spesso contraddistinta, e il motivo del suo rendimento al di sotto delle aspettative è apparso presto evidente.

Nel corso del match, infatti, Paolini ha manifestato un chiaro malessere fisico. Poco mobile sulle gambe e spesso in balia delle iniziative della giovane statunitense, la classe ’96 azzurra ha faticato a reggere il ritmo da fondo campo dell’avversaria, condizionata dalle difficoltà legate al proprio stato fisico.

Proprio per questo, sotto 5-2 nel primo set, Jasmine ha deciso di chiamare il Medical Time Out, spiegando allo staff sanitario le ragioni dell’intervento. La tennista italiana ha parlato di problemi di digestione, una situazione diversa rispetto ai malesseri che hanno colpito altri giocatori nel corso del torneo, come Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Nel tentativo di alleviare il fastidio, Paolini ha assunto una pillola per attenuare i sintomi. La speranza è che l’effetto del trattamento possa aiutarla a ritrovare maggiore lucidità e a esprimere un livello di gioco migliore rispetto a quanto visto nel primo parziale.