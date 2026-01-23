Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito in maniera brillante contro la coppia composta dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui, le Campionesse Olimpica di Parigi 2024 torneranno a calcare il cemento di Melbourne per incrociare le australiane, reduci dall’affermazione contro il binomio giapponese composto da Ayano Shimizu e Mokoko Kobori.

L’appuntamento è per sabato 24 gennaio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 00.30 alla ANZ Arena: ad aprire le danze sarà il match tra Guo/Mladenovic e Pavlyuchenkova/Tauson, a seguire toccherà alle teste di serie numero 2 del mondo. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico contro le padrone di casa, ammesse all’evento grazie a una wild card, ma dovranno stare molto attente anche al grande caldo annunciato nel corso del pomeriggio locale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Birrell/Gibson, incontro valido per il secondo turno degli Australian Open 2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Eurosport (canale esatto da definire), Discovery+, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è disponibile la diretta tv nel senso stretto del termine. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-BIRRELL/GIBSON, AUSTRALIAN OPEN

Sabato 24 gennaio

Secondo match dalle ore 00.30 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Kimberly Birrell/Talia Gibson – Diretta streaming su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max

In precedenza, a partire dalle ore 00.30 alla ANZ Arena, si giocherà Guo/Mladenovic e Pavlyuchenkova/Tauson. Al termine toccherà a Errani/Paolini.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-BIRRELL/GIBSON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport (canale dettagliato da definire), Discovery+, DAZN, HBO Max, per gli abbonati. Il canale di Eurosport verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta Live testuale: OA Sport.