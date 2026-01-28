Volate salvezza, trionfi, cadute e rinascite: Volley Night racconta le storie che accendono il cuore della pallavolo italiana. Nella nuova puntata, condotta da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, riflettori puntati su due protagonisti assoluti della stagione.

Per la Superlega, basta un soprannome per evocare emozioni: Lo Zar. Ivan Zaytsev è il simbolo della rinascita di Cuneo, protagonista di una salvezza sempre più solida e di un finale di stagione che guarda con ambizione anche alla zona playoff. Le sue ultime prestazioni, di altissimo livello, hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi e riportato il suo nome al centro della scena del volley italiano.

Dalla Serie A1 femminile, invece, arriva una storia di resilienza e carattere: quella della Omag San Giovanni in Marignano. Dopo una lunga fase di sofferenza, le romagnole hanno trovato nuova linfa grazie a due vittorie consecutive che hanno rilanciato le speranze salvezza in vista di un finale di campionato ricco di scontri diretti decisivi. Tra le protagoniste di questa risalita c’è Alice Nardo, ospite di Volley Night, schiacciatrice in grande crescita e punto di riferimento di un gruppo che non ha mai smesso di crederci.

Analisi, racconti, emozioni e volley giocato: Volley Night è il posto giusto per capire il presente (e il futuro) della pallavolo italiana.

