Italia-Slovacchia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

Tornerà in acqua questo pomeriggio il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà, nella seconda giornata della prima fase a gironi, la Slovacchia.

In caso di successo gli azzurri saranno aritmeticamente qualificati alla seconda fase a gironi, dove affronteranno le prime tre classificate del Gruppo B, ovvero Croazia, Grecia e, probabilmente, Georgia (sarà decisivo lo scontro diretto con la Slovenia).

La sfida tra azzurri e slovacchi sarà la terza del programma ed andrà in scena oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 18.00: nello stesso raggruppamento del Settebello si giocherà alle ore 20.30 la sfida tra Turchia e Romania, con gli anatolici sconfitti dall’Italia all’esordio ed i romeni (già vittoriosi con gli slovacchi) che si giocheranno il primato con gli azzurri nell’ultima giornata della prima fase.

Per il match tra Italia e Slovacchia, degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, la diretta tv non sarà prevista (ci sarà la differita alle ore 21.55 su Rai Sport HD), mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play Sport 1 ed Eurovision Sport (ci sarà la differita alle ore 21.55 su Rai Play), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI

Prima fase a gironi – Belgrado (Serbia)

Martedì 13 gennaio – 2a giornata

18.00 Girone D: Italia-Slovacchia – Diretta tv non prevista, differita ore 21.55 su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista, differita ore 21.55 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Eurovision Sport, differita ore 21.55 su Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.