Dove vedere in tv Italia-Serbia e Grecia-Ungheria, Europei pallanuoto 2026: orari semifinali, tv, streaming

Al termine della seconda fase a gironi, si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta degli Europei 2026 di pallanuoto, in corso di svolgimento a Belgrado. Le prime due classificate dei due raggruppamenti si sono meritate il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale: venerdì 23 gennaio si disputeranno le due semifinali, l’Italia affronterà la Serbia e la Grecia incrocerà l’Ungheria.

La nostra Nazionale è riuscita a battere la Croazia in un testa a testa da dentro o fuori, si è imposta per 13-10 e si è così meritata la sfida da urlo contro i Campioni Olimpici di Parigi 2024, che saranno sostenuti da un’autentica bolgia nell’impianto della loro capitale. I ragazzi del CT Sandro Campagna inseguiranno la grande impresa contro la corazzata balcanica, mentre gli imbattuti ellenici (hanno regolato gli azzurri e i croati) daranno vita a un bel confronto con i magiari, che in sodalizio con i serbi sono riusciti a eliminare Spagna e Montenegro.

Si incomincerà alle ore 17.00 con Grecia-Ungheria, mentre alle ore 20.30 ci sarà spazio per Italia-Serbia. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale per il match del Settebello. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia e Grecia-Ungheria, semifinali degli Europei 2026 di pallanuoto.

CALENDARIO SEMIFINALI EUROPEI PALLANUOTO 2026

Venerdì 23 gennaio

Ore 17.00 Semifinale 1: Grecia vs Ungheria – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 20.30 Semifinale 2: Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SEMIFINALI EUROPEI PALLANUOTO: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport (per Italia-Serbia).