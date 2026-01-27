L’Italia chiude gli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026 al quarto posto.
Nella finale per il terzo posto, il Settebello viene superato nettamente dalla Grecia 12-5, mentre il titolo continentale va alla Serbia, che si impone 10-7 sull’Ungheria nella finalissima.
A commentare la prestazione degli azzurri è Rocco Valle, portiere della De Akker Bologna, che analizza il percorso del Settebello nel torneo, delinea le prospettive future della squadra e sottolinea il meritato successo dei padroni di casa.
Intanto, buon avvio per il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile in corso a Funchal. Le azzurre vincono con autorità le partite contro Croazia e Serbia, conquistando l’accesso alla seconda fase, quella che apre la strada alle semifinali.
Bilancio finale degli Europei maschili e primi passi del Setterosa femminile: risultati, analisi e prospettive.