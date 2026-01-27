Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

27 secondi fa

il

L’Italia chiude gli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026 al quarto posto.
Nella finale per il terzo posto, il Settebello viene superato nettamente dalla Grecia 12-5, mentre il titolo continentale va alla Serbia, che si impone 10-7 sull’Ungheria nella finalissima.

A commentare la prestazione degli azzurri è Rocco Valle, portiere della De Akker Bologna, che analizza il percorso del Settebello nel torneo, delinea le prospettive future della squadra e sottolinea il meritato successo dei padroni di casa.

Intanto, buon avvio per il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile in corso a Funchal. Le azzurre vincono con autorità le partite contro Croazia e Serbia, conquistando l’accesso alla seconda fase, quella che apre la strada alle semifinali.

Bilancio finale degli Europei maschili e primi passi del Setterosa femminile: risultati, analisi e prospettive.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità