Italia-Grecia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario finale 3°-4° posto, programma, streaming

Dimenticare rapidamente la delusione per la sconfitta incassata contro la Serbia e recuperare le energie mentali per rituffarsi in acqua nel tentativo di chiudere il torneo nel migliore dei modi. Nella finale per il terzo posto degli Europei l’Italia affronta la Grecia. Il match che assegnerà la medaglia di bronzo si disputerà oggi a Belgrado, il fischio d’inizio è previsto alle ore 17:00.

Vincere significherebbe ribadire il risultato conquistato nell’edizione disputata a Zagabria nel 2024 e rappresenterebbe la miglior partenza possibile per una squadra profondamente rinnovata negli ultimi mesi. Per riuscire a centrare il prestigioso risultato sarà importante recuperare le energie dopo la semifinale con i padroni di casa e sfruttare la voglia di riscattare la sconfitta subita con gli ellenici nella seconda fase a gironi.

La formazione allenata da Vlachos dovrà, altrettanto, essere brava ad assorbire la sconfitta subita nella semifinale contro l’Ungheria e a trasformare in energia positiva la delusione per la prima battuta d’arresto nel torneo. Il passo falso con i magiari ha tolto la possibilità di giocare la sfida per il titolo ad una formazione accreditata per la conquista della medaglia d’oro dallo stesso Sandro Campagna

L’incontro tra Italia e Grecia, valido per gli Europei 2026 di pallanuoto, sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay e da Eurovisionsport.com (visione fruibile gratuitamente previa registrazione). OA Sport vi fornirà la diretta testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO 2026

Finale terzo posto-Belgrado (Serbia)

Domenica 25 gennaio

Ore 17.00 Italia-Grecia – Diretta tv su RaiSport HD

