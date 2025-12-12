IndyCar, nasce un team di commissari indipendente per il 2026

La NTT IndyCar Series ha comunicato l’introduzione dal 2026 di un team indipendente di commissari. Questo nuovo organismo sarà composto da tre persone e sarà attivo per tutte le prove della prossima stagione che scatterà in primavera da St. Petersburg in Florida.

Due dei tre componenti del collegio sono scelti dai proprietari dei team charter, di fatto tutte le squadre presenti nella categoria ad eccezione di PREMA. Il terzo sarà completamente esterno, nominato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).

La FIA, dopo aver approvato la modifica dei punti per la superlicenza da assegnare all’IndyCar, si impegnerà in America, l’obietivo generale è quello di garantire più trasparenza dopo quanto accaduto lo scorso maggio con Roger Penske ed i suoi uomini.

I tre delegati che verranno designati eleggeranno un Direttore Generale degli Arbitri che riferirà direttamente al nuovo organismo, non vi sarà nessuna supervisione o controllo da parte dell’IndyCar o comunque dalla ‘Penske Entertainment’. Ricordiamo che Roger Penske, oltre ad avere tre auto nella serie, ha il controllo dell’intera categoria oltre che dell’Indianapolis Motor Speedway.

Il voto dei proprietari è stato assegnato a Raj Nair ed a Ray Evernham. La FIA ha scelto invece Ronan Morgan, Presidente dei commissari in oltre 100 appuntamenti internazionali nel motorsport (pista o rally). Ha avuto anche ruoli in F1: dal 2009 al 2021.