Il racconto di Jannik Sinner: “Prima le gambe, poi le braccia: crampi ovunque. Sono stato fortunato”

Jannik Sinner ha rischiato che il suo Australian Open 2026 finisse al terzo turno. Nel quarto gioco del terzo set contro l’americano Eliot Spizzirri è stato infatti colpito dai crampi, paralizzandosi e non riuscendo quasi più a muoversi. L’epilogo più amaro sembrava ad un passo. Poi il colpo di fortuna: il grado della Extreme Heat Policy, in vigore dal 2019, ha raggiunto il livello 5 (lo decide un algoritmo che tiene conto di diversi fattori, tra cui temperatura, umidità e vento). Questo, da regolamento, porta all’interruzione del match, con successiva chiusura del tetto. L’italiano ha beneficiato della pausa, assumendo integratori che, pian piano, gli hanno consentito di ritrovare una condizione accettabile, sufficiente per imporsi per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in ben 3 ore e 45 minuti di una drammatica partita.

“Spizzirri è un giocatore incredibile, ha giocato molto bene: ha dimostrato che potrà avere una grande stagione. Ho fatto molto fatica fisicamente, sono stato molto fortunato. Poi più passava il tempo e più mi sentivo meglio. Sono contento, in questi tornei puoi trovare sempre delle difficoltà. Adesso cercherò di essere positivo in vista del match successivo”, le prime parole di un Sinner visibilmente provato.

“Quando ho avuto i crampi mi passavano tante cose per la testa. Ho iniziato dalla gamba, poi sono arrivati alle braccia, avevo crampi dappertutto. Questo è lo sport. So che è l’aspetto su cui devo migliorare, in allenamento mi sto spingendo nella giusta direzione. E’ positivo sapere dove bisogna intervenire. Il tennis è uno sport molto mentale, ho lottato su ogni punto”, prosegue il n.2 del mondo.

Il bi-campione in carica dello Slam australiano si è poi soffermato sul prosieguo del torneo: “Oggi non ero al mio meglio, ma ho dato tutto. Chiudere sempre il tetto? Indoor ho un buon record…Però, se voglio andare avanti in questo torneo, devo essere in grado di giocare anche con il caldo. Proverò a recuperare nel modo migliore possibile in vista della prossima partita“.