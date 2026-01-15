Il Milan risponde all’Inter: Como rimontato, si infiamma la lotta scudetto. Bologna corsaro

Il Milan ha risposto all’Inter e così prosegue il braccio di ferro in testa alla Serie A: dopo il successo dei neroazzurri per 1-0 contro il Lecce, i rossoneri si sono imposti per 3-1 contro il Como nel recupero di un incontro non disputato prima di Natale per lasciare spazio alla Supercoppa Italiana.

Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono così portati a tre punti di distacco dalla capolista e ora possono fare affidamento su tre lunghezze di margine nei confronti del Napoli, mentre i lariani rimangono a -5 dal quarto posto condiviso da Juventus e Roma.

Il Como è passato in vantaggio al 10′ con Kempf, poi il Milan ha pareggiato al 45′ con il rigore trasformato da Nkunku e nella ripresa si è meritato la vittoria con la doppietta di Rabiot al 55′ e all’ottantottesimo minuto. L’Inter tornerà in campo sabato 17 gennaio sul campo di Udine, mentre il Milan ospiterà il Lecce il giorno dopo e il Napoli cercherà di rialzarsi contro il Sassuolo.

Nell’altro recupero, il Bologna ha espugnato Verona per 3-2: gli scaligeri hanno sbloccato il risultato con Orban al 13′, i felsinei hanno ribaltato la situazione nella mezzora successive con le marcature di Orsolini al 21′, Odgaard al 2′ e Castro al 44′. L’autorete di Freuler al 71′ ha reso vibrante gli ultimi minuti di gioco, ma i detentori della Coppa Italia sono riusciti a portare a casa tre punti.

RISULTATI SERIE A OGGI

Verona-Bologna 2-3

Como-Milan 1-3

CLASSIFICA SERIE A

Inter 46 punti, Milan 43, Napoli 40, Juventus 39, Roma 39, Como 34, Atalanta 31, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Pisa 13, Verona 13.