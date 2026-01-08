Il calvario di Qinwen Zheng: la cinese non giocherà gli Australian Open 2026

Un vero e proprio calvario per Qinwen Zheng. La tennista cinese, ex n.4 del mondo e campionessa olimpica, sta vivendo mesi molto complicati a causa dei problemi fisici che la stanno attanagliando. Il riferimento è all’infortunio al gomito, che la tormenta da diverso tempo. Da Wimbledon 2025, infatti, la situazione è critica.

Zheng ha cercato di rientrare nel circuito, ma le sensazioni in campo non sono state delle migliori. Giova ricordare anche l’essersi sottoposta a intervento chirurgico. A Pechino, sul finire della stagione scorsa, era tornata, vincendo una partita, ma poi dovendo alzare bandiera bianca nella successiva.

Da quel ritiro il silenzio sulle sue condizioni. Oggi, la giocatrice asiatica ha, quindi, annunciato che salterà anche gli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio, e vedremo se sarà dei giochi a febbraio o nella trasferta dei 1000 americani. Un’assenza che peserà sull’attuale posizione in classifica (n.24 del mondo).