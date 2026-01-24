Sara Hector guida il gigante di Spindleruv Mlyn. Conferme da Lara Della Mea

Grande lotta per la vittoria dopo la prima manche del gigante femminile di Spindleruv Mlyn. Nel giro di cinque decimi ci sono cinque atleti, poi la classifica si spacca completamente. In testa alla classifica c’è la svedese Sara Hector, ma sono veramente vicine anche la svizzera Camille Rast, l’austriaca Julia Scheib e le americane Mikaela Shiffrin e Paula Moltzan. In Top-10 c’è anche Lara Della Mea, che poteva fare qualcosa di più, ma può giocarsi le posizioni a ridosso delle prime cinque.

Il vantaggio di Hector su Rast è davvero minimo, visto che a dividere la svedese e la svizzera sono solo due centesimi. Hector ha fatto la differenza nella parte in alto, mentre ha perso qualcosa in più nel finale, dove invece è stata molto brava l’austriaca Julia Scheib, che si trova al terzo posto con un ritardo di 26 centesimi dalla testa della classifica.

Quarta posizione per Mikaela Shiffrin (+0.43), che va ancora alla ricerca del primo podio stagionale in gigante. Dietro di lei c’è la connazionale Paula Moltzan (+0.53), che è anche l’ultima che può giocarsi il successo nella seconda manche. La classifica è completamente spaccata e il distacco sale sopra il secondo dal sesto posto della polacca Maryna Gasienica-Daniel (+1.36).

Settima l’americana Nina O’Brien (+1.38), che ha preceduto Lara Della Mea (+1.53). La nativa di Tarvisio ha perso molto nella prima parte, faticando a trovare il ritmo giusto. L’occasione per chiudere ancora tra le prime dieci è decisamente ghiotta e sarebbe fondamentale per avere un buon pettorale alle Olimpiadi. Completano la Top-10 la svizzera Sue Piller (+1.59) e la tedesca Emma Aicher (+2.03).

Grandissima prestazione di Ilaria Ghisalberti, che ha concluso al tredicesimo posto (+2.40) e può davvero sognare il miglior risultato della carriera. Qualificata per la seconda manche anche Giorgia Collomb (28ma, +3.09), mentre la giovanissima Anna Trocker sfiora il primo ingresso tra le trenta, terminando al 31° posto (+3.52). Più indietro Laura Steinmair (41ma, +4.91) e Carole Agnelli (43ma, +5.21). Uscita, invece, Asja Zenere.